В Орловской области почтили память схиархимандрита Илия

16.3.2026 | 9:14

Также открыт музей старца.

Фото: Орловский областной Совет

15 марта, в день годовщины смерти схиархимандрита Илии, в храме Сретения Господня в «Вятском Посаде» состоялась Божественная литургия. На службе присутствовали  представители духовенства из других областей, чиновники и депутаты. Прошла поминальная трапеза.

В этот же день на территории подсобного хозяйства «Орловский колос» открыли музей старца Илия. Он находится в доме, где батюшка жил какое-то время. В экспозиции — личные вещи, облачения, фотографии и восковая фигура. Гостей приветствует голос Илия в записи. Музей будет регулярно пополняться новыми экспонатами.

Схиархимандрит Илий (Алексей Афанасьевич Ноздрин) был духовником патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни. Он родился 8 марта 1932 года  в Орловской области в селе Становой Колодезь. В 1966 году принял монашеский постриг, служил в разных храмах, нес послушание на Афоне, восстанавливал Оптину Пустынь. Ушел из жизни 15 марта 2025 года.

ИА “Орелград”


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

