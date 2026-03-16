В Орловской области почтили память схиархимандрита Илия

15 марта, в день годовщины смерти схиархимандрита Илии, в храме Сретения Господня в «Вятском Посаде» состоялась Божественная литургия. На службе присутствовали представители духовенства из других областей, чиновники и депутаты. Прошла поминальная трапеза.

В этот же день на территории подсобного хозяйства «Орловский колос» открыли музей старца Илия. Он находится в доме, где батюшка жил какое-то время. В экспозиции — личные вещи, облачения, фотографии и восковая фигура. Гостей приветствует голос Илия в записи. Музей будет регулярно пополняться новыми экспонатами.

Схиархимандрит Илий (Алексей Афанасьевич Ноздрин) был духовником патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни. Он родился 8 марта 1932 года в Орловской области в селе Становой Колодезь. В 1966 году принял монашеский постриг, служил в разных храмах, нес послушание на Афоне, восстанавливал Оптину Пустынь. Ушел из жизни 15 марта 2025 года.

