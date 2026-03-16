Скончался орловский врач Алексей Медведев

Несколько лет он возглавлял Департамент здравоохранения Орловской области.

Медведев занимал эту должность с 2010 по 2013 годы. Кроме того, он долгое время руководил НКМЦ имени Круглой (в 2009-2010 и в 2013-2018 годах).

Также Алексей Медведев являлся сотрудником Орловского государственного университета. В последнее время он работал в Москве — главным врачом «НПЦ медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого».

Известно, что орловец ушёл из жизни накануне, 15 марта. Об этом сообщили в депздраве.

«Для родной Орловской области Алексей Игоревич смог сделать невозможное – объединить ВСЕ детские направления медицины в единый механизм. По крупицам собирал кадры. И этот механизм до сих пор работает бесперебойно, как часы», – отметили в департаменте.

