Комплекс «Безопасный город» будут развивать на Орловщине

Итоги работы комплекса и его перспективы обсудили в областной администрации.

Губернатор Андрей Клычков провел очередное Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Орловской области. Ключевой вопрос повестки дня касался анализа состояния правопорядка на территории региона в прошлом году и прогноза развития ситуации на 2026 год. Кроме этого, на совещании обсуждались перспективы развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории региона, сообщила пресс-служба губернатора.

По данным регионального Управления МВД России, в минувшем году вопросам развертывания правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» уделялось повышенное внимание. Финансирование осуществлялось в рамках реализации государственной программы «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области на 2020-2025 годы». На работу автоматизированного комплекса было выделено и освоено 16,4 миллиона рублей.

В прошлом году «Безопасный город» получил свое развитие: так, было установлено 32 видеокамеры на новых объектах; четыре устаревших видеокамеры были заменены на современные модели; было смонтировано около 10 километров оптоволоконных линий связи; приобретено специализированное программное обеспечение на 25 видеокамер – оно предназначено для распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств.

В настоящее время только в областной столице правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» включает 302 видеокамеры. Из них 210 стоят на обслуживании казенного учреждения Орловской области «Орелтранссигнал», а еще 92 камеры принадлежат МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». К серверу распознавания лиц подключено 52 видеокамеры. Навигационными системами позиционирования подвижных объектов оборудовано 115 единиц автотранспорта сотрудников полиции, для доступа к ведомственным информационным ресурсам подразделения полиции оснащены 235 планшетными компьютерами.

В других районах области в местах с массовым пребыванием граждан используется 669 видеокамер. С помощью указанных технических средств в 2025 году было пресечено 208 административных правонарушений в общественных местах. Участники совещания положительно отметили тот факт, что внедрение элементов аппаратно-программного комплекса способствует предотвращению правонарушений и своевременному задержанию нарушителей общественного порядка.

Использование АПК «Безопасный город» повышает раскрываемость преступлений, а потенциальных преступников, порой, сдерживает от совершения противоправных действий. Например, в Орле в 2025 году количество преступлений, совершенных в общественных местах, по сравнению с 2024 годом снизилось на 20,4 процента. Отметив важность «Безопасного города», участники совещания сошлись во мнении, что его следует развивать и в дальнейшем.

ИА «Орелград»