В доме генерала Ефремова запретили хранить взрывчатку

Утвержден правовой режим использования территории памятника.

Соответствующий приказ издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Документом утверждены границы территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом, в котором жил генерал Ефремов Михаил Григорьевич». Памятник расположен в Орле, на улице 7-го Ноября, 26.

В соответствии с приказом на территории указанного памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. Список запретов гораздо шире. Прежде всего, запрещается строительство капитальных объектов, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ, а также работ, способных повредить памятник или его отдельные элементы.

Так, не допускается проведение работ, изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта. Также приказом областного управления запрещено использовать данный памятник под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта, его фасад. Также нельзя в нем складировать вещества, имеющие вредные парогазообразные и иные выделения.

Запрещено использовать памятник под объекты производства, имеющие динамическое и вибрационное оборудование, независимо от его мощности. Под запретом и размещение лабораторий, «связанных с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ». В запретный список, кроме того, попало распространение наружной рекламы.

Известно, что усадьба, где сейчас расположен указанный дом, до 1814 года принадлежала Тимофею Грановскому. В ней в 1813 году родился известный русский историк Тимофей Грановский – внук владельца усадьбы. Согласно историческим источникам, в 1814 году усадьбу приобрела некая майорша Чернявская, а в 1880-е годы дом арендовала городская управа для помещения 3-й роты резервного батальона.

В 1895 году новым владельцем дома стал доктор Павел Вахутин. В начале XX века квартиры в нем сдавались внаем, а в 1923 году участок с домами по Введенской улице был отведен новыми властями для обслуживания детского дома инвалидов. В настоящее время в доме-памятнике размещается административное учреждение.

ИА «Орелград»