Орел не смог отсудить пени за просроченную сдачу «Дворянки»

Благоустройство официально завершилось на два года позже заявленного изначально срока.

Муниципальное образование «Город Орел» подало в суд на ООО «ТСК Элитный сад» с требованием взыскать более 6,66 млн руб. за срыв сроков работ.

Контракт на приспособление объекта культурного наследия «Дворянское гнездо» к современному использованию был заключен в марте 2023 года. Благоустройство ландшафтного сквера оценили в 119,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до 1 сентября 2023 года. Однако летом деятельность подрядчика была приостановлена из-за отсутствия разрешения на мероприятия в пойме реки. Пауза продлилась 357 дней. Далее фактически работы сдавались частями, окончательный акт приемки подписан лишь в июле 2025 года. Сторонами подписано соглашение о расторжении муниципального контракта, фактически выполнены работы на сумму 103,5 млн руб. Город потребовал у ООО «ТСК Элитный сад» возмещения за просрочку. Подрядчик отказался платить. Эту позицию поддержал и суд.

Арбитраж отказал в удовлетворении исковых требований муниципалитета в полном объеме. Пени за просрочку работ были частично не обоснованы, так как после 13 декабря 2024 года подрядчик работы не выполнял и не сдавал, а подписание акта задним числом — не его вина. Суд признал правомерными требования на 4,5 млн руб. Но по Постановлению Правительства РФ № 783, если сумма санкций не превышает 5% от цены контракта и фактически выполненных работ, пении подлежат списанию , а не взысканию.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

