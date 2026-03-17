Орел не смог отсудить пени за просроченную сдачу «Дворянки»

17.3.2026 | 9:22 Закон и порядок, Новости

Благоустройство официально завершилось на два года позже заявленного изначально срока.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Муниципальное образование «Город Орел» подало в суд на ООО «ТСК Элитный сад» с требованием взыскать более 6,66 млн руб. за срыв сроков работ.

Контракт на приспособление объекта культурного наследия «Дворянское гнездо» к современному использованию был заключен в марте 2023 года. Благоустройство ландшафтного сквера оценили в  119,5 млн руб.  Работы должны были быть завершены до 1 сентября 2023 года. Однако летом деятельность подрядчика была приостановлена из-за отсутствия разрешения на мероприятия в пойме реки. Пауза продлилась 357 дней. Далее фактически работы сдавались частями, окончательный акт приемки подписан лишь в июле 2025 года. Сторонами подписано соглашение о расторжении муниципального контракта, фактически выполнены работы на сумму 103,5 млн руб. Город потребовал у ООО «ТСК Элитный сад» возмещения за просрочку. Подрядчик отказался платить. Эту позицию поддержал и суд.

Арбитраж  отказал в удовлетворении исковых требований  муниципалитета в полном объеме. Пени за просрочку работ были частично не обоснованы, так как после 13 декабря 2024 года подрядчик работы не выполнял и не сдавал, а подписание акта задним числом — не его вина. Суд признал правомерными требования на  4,5 млн руб. Но по Постановлению Правительства РФ № 783, если сумма санкций не превышает  5% от цены контракта и фактически выполненных работ,  пении подлежат списанию , а не взысканию.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА "Орелград"


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Читайте в MAX Написать в MAX.RU