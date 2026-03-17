Около девять тысяч орловцев оперативно сменили работу

Орелстат оценил цифры приема на работу и увольнения работников.

Как сообщает Орелстат, в четвертом квартале 2025 года в организациях Орловской области, без учета малого бизнеса, численность выбывших работников превысила численность принятых работников на 52 человека. По сведениям обследованных статистиками организаций, в отчетном периоде времени было принято на работу 5,5 процента работников списочного состава, а выбыло по различным причинам также 5,5 процента работников списочного состава.

В целом по региону в четвертом квартале минувшего года на работу было принято 8788 работников, в том числе 272 орловца были трудоустроены на вновь созданные рабочие места. Уволено же было 8840 работников, из которых 110 человек потеряли работу в связи с сокращением штатов. По собственному желанию уволились чуть более семи тысяч орловцев. Наибольшая текучка кадров наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, а также на обрабатывающих производствах.

«В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 3,1 процента, – сообщает Орелстат. – Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях деятельности в области информации и связи – 10,2 процента. Среди выбывших работников 83,7 процента уволились по собственному желанию».

Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (14,4 процента списочной численности) наблюдалась в сфере информации и связи, наименьшая (2,2 процента) – в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения. К началу 2026 года численность работников, которых требуется принять на вакантные рабочие места, оценивалась в 10 009 человек, что составляет 6,2 процента от списочной численности работников.

«По видам экономической деятельности этот показатель колеблется от 1,7 процента в области предоставления прочих видов услуг до 13,9 процента в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. К высвобождению в первом квартале 2026 года намечено 34 человека», – добавили в Орелстате.

