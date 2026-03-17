Орловцы стали реже жаловаться на «наливайки»

Снижению количества жалоб поспособствовал новый региональный закон.

Орловский облсовет народных депутатов утвердил результаты мониторинга правоприменения та называемого закона о «наливайках». Напомним, он был принят сравнительно недавно, регион воспользовался полномочиями, предоставленными ему в данной сфере федеральным законодательством. Речь идет об ограничении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

В Орловской области данная норма установлена статьей 4.3 Закона «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Из отчета следует, что в результате принятых мер на территории региона прекратились систематические жалобы населения на нарушения в сфере реализации алкогольной продукции.

Кроме того, около 25 процентов торговых объектов, ранее включенных в региональный реестр «наливаек», из-за введенных ограничений закрылись или изменили профиль своей деятельности, прекратив работу в сфере общественного питания. Однако полностью «наливайки» не исчезли. Более того, их владельцы начали искать лазейки, чтобы обойти закон. Например, упомянутый выше закон увеличил минимально допустимый размер площади зала обслуживания посетителей в «наливайках» с 20 до 50 квадратных метров.

«Практика применения указанного ограничения показала, что ряд недобросовестных предпринимателей, стремясь увеличить площадь зала обслуживания, создают видимость оборудования всех имеющихся помещений в своих объектах как предназначенных для потребления кулинарной продукции, – говорится в отчете о мониторинге. – В подсобных и складских помещениях зачастую устанавливается по одному столу. Фактически данные помещения для обслуживания посетителей не используются, однако во время проведения выездных оценок либо контрольно-надзорных мероприятий они не могут быть исключены при определении суммарной площади зала обслуживания посетителей».

Депутаты обращают внимание на то, что в указанных объектах общепита, как правило, нет кухни, меню имеет ограниченный ассортимент, имеется лишь один санузел. Фактически для таких объектов, круглосуточно продающих алкоголь, подходит большинство двух- и трехкомнатных квартир. «Все перечисленное исключает достижение цели действующего ограничения», – такой сделан вывод. Работу в данном направлении власти продолжают.

