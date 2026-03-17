Орловцы смогут заранее подготовиться к приёму в первый класс

Жителям региона предлагают заполнить черновик заявления в новом сервисе.

Сервис «Черновик заявления в 1 класс» в Орловской области стал доступным с сегодняшнего дня, 17 марта. Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, заполнить и сохранить черновик можно в своем личном кабинете на Портале государственных услуг. Это поможет сразу отправить заявление, как только стартует приемная кампания, первая волна которой в Орловской области стартует 1 апреля 2026 года в 00:00.

К слову, в регионе в последние годы проводится мониторинг готовности первоклассников к школе в рамках внутренней системы оценки качества образования, поскольку такая оценка в рамках федеральных мониторингов не предусмотрена. Однако несколько лет назад сотрудники Регионального центра оценки качества образования предложили такой инструментарий в системе «Виртуальная школа».

В 2023 году участие в нем приняли 6883 младших школьника, или 85 процентов от всех первоклассников региона, из 540 классов 313 общеобразовательных школ Орловской области. В нем также участвовали родители первоклассников, учителя, психологи и медицинские работники. Анкетирование родителей предусматривало ответы на широкий круг вопросов, касающихся отношения семьи к обучению ребенка в школе, подготовки ребенка к школе, оказания помощи ребенку в начале школьного обучения.

Как следует из отчета, результаты мониторинга позволили на региональном уровне составить обобщенный портрет первоклассников Орловской области. Он отражает некоторые характеристики детей, которые должны учитываться уже на первых этапах обучения в школе. Мониторинг также показал, что первоклассники, которые поступают в школу в последние годы, это в основном дети двух возрастных групп: 70,7 процента – дети от 7 до 8 лет; 25,2 процента – дети в возрасте от 6,5 до 7 лет. И только 1,9 процента – дети в возрасте от 6 до 6,5лет.

Как говорят специалисты Центра, общее развитие первоклассника – это один из показателей, на основе которого можно прогнозировать школьную успешность. В рамках последнего мониторинга высокий уровень развития показали 20,9 процента детей, чуть больше половины из них получили от 24 до 26 первичных баллов из 26 возможных. Средний уровень общего развития (от 15 до 21 первичного балла) продемонстрировали 55,4 процента обследованных первоклассников, к низкому уровню (от 0 до 14 первичных баллов) были отнесены 23,7 процента школьников, из них 8,6 процента показали очень низкие результаты (от 0 до 11 баллов).

