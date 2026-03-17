В Орле пересчитали студенческие семьи

На комитете облсовета обсудили готовность вузов к исполнению нового закона.

Новая норма, принятая на всероссийском уровне, закрепляет в федеральном законе «Об образовании» обязанность вузов поддерживать такие «ячейки общества». Студенческим семьям должны будут предоставлять отдельные изолированные комнаты в общежитиях (на период обучения). Закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

Заседание комитета облсовета по науке, молодёжной политике и связям с общественными объединениями состоялось в ОГУ имени Тургенева. На нём выступили представители нескольких вузов Орла.

Так, выяснилось, что в общежитиях самого ОГУ насчитывается 29 студенческих семей. Все они уже проживают в отдельных комнатах. Дети есть у четырёх таких супружеских пар.

В общежитии Орловского государственного аграрного университета оказалась только одна студенческая семья. Однако для их размещения отведено 10 комнат.

Всего в этом вузе насчитали 13 супружеских союзов между студентами. Также в ОГАУ учатся 77 матерей-одиночек и 6 отцов-одиночек. Начиная с минувшего года в ректорате университета работает комната матери и ребенка.

Аналогичная комната существует в общежитии Орловского государственного института культуры. Она открылась здесь в январе текущего года. Комната предназначена для детей до трёх лет. Кроме того, в общежитии ОГИК в одном из подъездов целый этаж полностью отведён под комнаты для молодых семей.

В Среднерусском институте управления – РАНХиГС при Президенте РФ насчитали 18 студенческих семей (9 из них с детьми). Но в общежитии проживают только три семьи, причём все они созданы иностранными гражданами.

Как отметила глава управления внеучебной деятельностью вуза Кристина Жуликова, пока что здешняя инфраструктура не приспособлена для пар с маленькими детьми. Это является проблемой.

