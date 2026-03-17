Орловское СНТ задолжало за вывоз мусора более 2 миллионов

Региональный оператор обратился в суд за взысканием.

ООО «УК «Зеленая роща» направляло СНТ «Кораблики» проект договора на вывоз отходов. Хотя садоводы его не подписали, но услуги фактически оказывались. Договор считается заключенным на условиях «типового» (согласно законодательству). Оплата должна производиться по утвержденным тарифам.

СНТ «Кораблики» был выставлен счет. Его не оплатили, претензий по качеству или актов о неоказании услуг представители товарищества не предъявляли. Регоператор обратился в суд.

Представители СНТ на разбирательство не явились. Доказательств оплаты или мотивированного отказа от подписания актов не представили. Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск «Зеленой рощи» в полном объеме.

Для собственников отходов заключение договора с региональным оператором является обязательным. Сам факт функционирования СНТ неизбежно влечет образование отходов. В товариществе 267 участков, контейнерная площадка включена в территориальную схему обращения с отходами. Отказ от подписания договора не освобождает от оплаты услуг.

С СНТ «Кораблики» взыскано более 2,28 млн руб. основного долга и пеней (за услуги с 1 января 2019 года по 30 июня 2025).

