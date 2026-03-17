Орловцы стали реже оспаривать решения органов власти

На Орловщине на треть сократилось количество административных дел.

В 2025 году на рассмотрение по первой инстанции в районные суды Орловской области поступило 4245 административных дел. Этот показатель уменьшился на 31,37 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда в районные суды поступило 5577 административных дел. Такие данные содержатся в обзоре деятельности судов региона, представленном пресс-службой Орловского областного суда.

«Рассмотрено по существу с вынесением решения 4080 дел, что составило 91,05 процента от общего количества оконченных производством дел (4481 дело). В аналогичном периоде 2024 года рассмотрено с вынесением решения 4578 дел или 81,82 процента от общего количества оконченных дел (5595 дел)», – информирует пресс-служба Орловского облсуда.

В частности, с 3014 дел в 2024 году до 2635 дел в 2025 году, или на 13 процентов, сократилось количество дел об оспаривании решений, действий и бездействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также других органов и организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Кроме того, с 1025 до 556 дел, или почти на 50 процентов, сократилось количество дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

С 283 до 106 дел, или почти в 2,5 раза, стало меньше дел о признании запрещенной к распространению на территории РФ информации, размещенной в интернете. Почти на 11 процентов, с 91 до 82, уменьшилось число дел о помещении иностранных граждан, подлежащих депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания их там.

«Рассмотрено с удовлетворением заявленных требований 3746 дел или 91,81 процента от числа дел, рассмотренных с вынесением решения (в 2024 году соответственно – 3822 дела или 83,49 процента), – следует из данных Орловского облсуда. – Прекращено 359 дел, что в 2,5 раза меньше прошлогоднего показателя (в 2024 году – 901 дело). Остаток неоконченных производством дел на конец отчетного периода составил 256 дел (в 2024 году – 508 дел)».

