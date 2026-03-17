Регистрация племенных животных стала обязательной

Новые правила вступили в силу с 1 марта 20265 года.

С 1 марта 2026 года регистрация племенных животных в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов (ФГИАС ПР) стала обязательной. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В ведомстве пояснили, что отныне животные, информация о которых не внесена в систему, не могут продаваться как племенные.

«Кроме того, с 1 января 2027 года это условие станет ключевым для доступа хозяйств к господдержке, – говорят в ТУ Россельхознадзора. – ФГИАС ПР позволяет вести цифровой учет племенных стад, анализировать данные, использовать реестр для государственных услуг, отслеживать выдачу заключений на импорт племенной продукции. Система будет интегрирована с другими государственными цифровыми платформами, в том числе с «Хорриот» (компонент «ВетИС»)».

Оцифровка информации позволит перейти от учета хозяйств к учету конкретных племенных животных, добавили в ведомстве. С введением единой информационной базы связывают и планы по созданию национального индекса племенной ценности сельскохозяйственных животных. По данным официальной статистики, в Орловской области в 2025 году племенными хозяйствами частной формы собственности было реализовано 173 головы племенного молодняка крупного рогатого скота, 371 голова молодняка свиней и 33 головы племенного молодняка лошадей, а также реализовано семя, полученное от 15 быков-производителей.

Всего в Орловской области насчитывается 10 частных организаций, занимающихся разведением племенных животных. Например, в ЗАО «Славянское» – племенной завод по разведению крупного рогатого скота голштинской породы – по состоянию на 1 января 2026 года численность маточного поголовья крупного рогатого скота составила 855 голов; в ЗАО «Куракинское» – племенной репродуктор по разведению голштинской породы крупного рогатого скота – 490 голов; в колхозе «50 лет Октября» – племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота симментальской породы – 600 голов; в ООО «Знаменский СГЦ» – племенной завод и селекционно-генетический центр по разведению свиней пород крупная белая, ландрас, дюрок и пьетрен – 12 116 голов.

ИА «Орелград»