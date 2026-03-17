В свинокомплексе ООО «Речица» выявили ветеринарные нарушения

Компания работает в Ливенском районе Орловской области.

Проверку проводило региональное управление Россельхознадзора. Ведомство выяснило, что на предприятии нарушался федеральный закон «О ветеринарии», а также приказ Минсельхоза о правилах содержания свиней.

Так, при въезде на территорию существовал дезинфекционный барьер, но он находился в нерабочем состоянии — не был заправлен необходимым средством. При этом проверяющие установили, что на свиноферму въезжал автотранспорт.

У входа в профилактический пункт дезинфекционное оборудование отсутствовало вообще. В одном из родильных корпусов обеззараживающий коврик имелся, но не покрывал необходимую площадь. Кроме того, там же инвентарь не был отмечен маркировкой и закреплён за помещением.

«Такие нарушения создают риск заноса и распространения инфекционных заболеваний, включая африканскую чуму свиней», – отметили в Россельхознадзоре.

По итогам проверки были составлены административные протоколы. Ответственными выступали юрлицо как таковое, а также директор и завфермой. Пока что пстановления не вступили в законную силу.

Кроме того, ООО «Речица» выдано предписание об устранении нарушений.

ИА «Орелград»