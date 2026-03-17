В Орле улицы начали чистить от грязи и песка

Об этом объявила «Спецавтобаза».

Учреждение проводит комплексные мероприятия не только на улицах, но также в парках и скверах и на набережных.

Сотрудники «Спецавтобазы» занимаются уборкой, а также восстановлением «элементов благоустройства». Ранее сообщалось, что на улице Ленина приводят в порядок лавочки, пострадавшие от вандалов.

Кроме того, соответствующие работы проводятся и на остановочных павильонах. Чтобы привести город в порядок, потребуются и мероприятия по восстановлению дорожного покрытия.

Затем Орёл начнут готовить к летнему сезону. Этот этап работ включает и обустройство клумб.

