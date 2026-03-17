В Орловской области повышают ветеринарную готовность

Областные власти отреагировали на ситуацию в Новосибирской области.

Накануне в этом регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек заболеваний бешенством и пастереллёзом среди крупного рогатого скота. Об этом сообщил «Коммерсант». В то же время Следственный комитет России начал проверку в связи с жалобами местных фермеров на массовое изъятие животных.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков коснулся этой темы во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Мы обсуждали этот вопрос. По различным заболеваниям, по работе наших ветеринарных служб. Пока… работаем в спокойном режиме. Сейчас максимально повышаем уровень готовности и внимания, чтобы не допустить подобных ситуаций», – заявил он.

ИА «Орелград»