Скандально известная управляющая отсудила документы на дома в Орле

Требование рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

ООО «УК Умный дом» (Москва) обратилось с иском к ООО «Содействие». Компания потребовала передать или (если отсутствует) изготовить техническую документацию на ряд многоквартирных домов в Орле (около 160 адресов).

«УК Умный дом» указало, что ранее «Содействие» управляло домами, но передало преемнику лишь неактуальные данные и картотеку паспортного стола. Ответчик не признал иск, сославшись на отсутствие необходимого. Департамент надзорной и контрольной деятельности поддержал требования истца, но отметил, что обязанность передать документацию возникает, только если она ранее была получена от предшественника и утрачена.

Согласно ч. 10 ст. 162 ЖК РФ, существует обязанность передать документацию новой УК в течение трех рабочих дней после прекращения договора управления. Определен перечень документов в составе технической документации. Также действует порядок передачи и восстановления утраченного.

Требования истца удовлетворены судом частично. «Содействие» обязали передать «Умному дому» описи текущего ремонта, акты осмотра коммуникаций, договоры об использовании общего имущества (при наличии), схемы внутридомовых сетей и др. Если это не произойдет в течение 14 дней после вступления решения суда в силу, будет начисляться неустойка 2 500 руб./день — за первый месяц просрочки, 5 000 руб./день — за второй, 7 500 руб./день — за третий и последующие.

Напомним, руководство самого ООО «УК Умный дом» подозревали в мошенничестве и халатности. Московская компания едва не сорвала подготовку к отопительному сезону 25/26.

