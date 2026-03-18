Для орловцев определили максимальную удаленность подходящей работы

18.3.2026 | 9:40 Закон и порядок, Новости

Действие документа касается безработных граждан.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Приказ об определении максимальной удаленности подходящей работы от места жительства или места пребывания безработных граждан издал департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Действие документа касается тех орловцев, которые обращаются в службу занятости населения с заявлениями о содействии в поисках подходящей работы. Ведомство утвердило необходимые критерии, которые не распространяются на соискателей из других регионов.

Приказом установлена максимальная удаленность подходящей работы от места жительства или места пребывания гражданина при наличии маршрутов движения общественного транспорта или маршрутного такси, график движения которых обеспечивает своевременное прибытие к месту работы и возможность возвращения к месту жительства после завершения рабочего дня – не более 1,5 часов в одну сторону.

Для инвалидов максимальная удаленность подходящей работы определяется с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), отмечено в документе. То есть для таких граждан вопрос решается индивидуально в каждом конкретном случае. Исключение сделано для инвалидов, в ИПРА которых не содержатся рекомендации и требования по транспортной доступности рабочего места. Для них установлена максимальная удаленность – не более 1 часа (в одну сторону).

«Считать предлагаемую работу подходящей для граждан, если транспортная доступность рабочего места обеспечивается транспортным средством работодателя, осуществляющим доставку работников к месту работы и обратно, либо до мест остановки общественного транспорта или маршрутного такси, – говорится также в тексте приказа. – При отсутствии маршрутов движения общественного транспорта или маршрутного такси, график движения которых обеспечивает своевременное прибытие к месту работы и возможность возвращения к месту жительства после завершения рабочего дня (смены), установить максимальную удаленность подходящей работы для граждан – не более 3,5 километров (в одну сторону)».

Для инвалидов, в ИПРА которых не содержатся рекомендации и требования по транспортной доступности рабочего места, удаленность при описанных условиях составляет не более 1 километра (в одну сторону). Также департамент постановил определять время следования гражданина от места жительства или места пребывания до места работы с учетом движения общественного транспорта или километража по «Яндекс Картам».

ИА «Орелград»


