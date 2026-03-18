Орловские селяне сразятся за казенные гранты

Деньги из областного бюджета выделят на благоустройство общественных пространств.

О старте конкурсного отбора проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях объявил департамент сельского хозяйства Орловской области. Проводится отбор в соответствии с постановлением правительства региона. Для участия в нем муниципальным образованиям необходимо предоставить в департамент заявку по типовой форме, паспорт проекта, копии документов, подтверждающих результаты общественного обсуждения мероприятий проекта (например, протокольное решение, соглашение или решение схода граждан, копии сметных расчетов и положительного заключения государственной экспертизы).

Кроме того, департамент затребует у соискателей результаты проведенного анализа обоснованности закупочных цен, а также выписку из бюджета или гарантийное письмо, подписанное руководителем уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающее выделение из местного бюджета средств, необходимых для софинансирования проекта. Потребуются также сведения о численности выгодоприобретателей, то есть о том количестве местных жителей, которые получат реальную пользу от реализации проекта.

Проекты на участие в конкурсе принимаются с 18 марта 2026 года по 24 марта 2026 года включительно. Если поступит менее двух проектов или к участию будет допущено менее двух проектов, департамент признает конкурсный отбор несостоявшимся. Проекты благоустройства общественных территорий будет оценивать специальная комиссия, выставляя баллы по каждому критерию. Отбор пройдут только проекты, набравшие более 6 баллов.

Например, чем меньше срок реализации проекта, тем больше баллов будет начислено. Так, три балла получит проект, на реализацию которого уйдет менее четырех месяцев. А за долгострой свыше полугода баллы не положены. По одному бонусному баллу начислят в случаях: если благоустраиваемой территории находятся здания или зоны, расположенные в точках притяжения населенного пункта; если благоустраиваемая территория связана или будет связана с туристскими маршрутами и местами массового отдыха населения; если благоустраиваемая территория является или будет являться зоной активного пешеходного транзита.

