Орловец попал на учет к наркологу и лишился прав

Прокуратура и суд сочли его угрозой для участников дорожного движения.

В Орловской области еще два жителя были лишены водительских право после проверок, проведенных прокуратурой. В обоих случаях вопрос решался в судебном порядке. Так, первое из указанных дел рассмотрел Верховский районный суд. Местный прокурор просил о прекращении действия права на управление транспортными средствами для местного жителя, выступив в интересах неопределенного круга лиц.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой Верховского района. Как пояснили в пресс-службе суда, в 2017 году тогда еще ГИБДД Орловской области выдало ответчику водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами категории «B, B1(AS), M». Однако прокуратура сделал запрос в Верховскую ЦРБ, и оказалось, что данный гражданин с декабря 2024 года состоит на диспансерном наблюдении у врача-нарколога.

Ему поставлен диагноз, входящий в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, указанных в распоряжении правительства Российской Федерации № 892-р. Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме. Действие водительского удостоверения прекращено, но решение в законную силу еще не вступило, сообщила пресс-служба Верховского районного суда.

Аналогичное дело рассматривалось по иску Хотынецкой межрайонной прокуратуры. Нарушение она также выявила в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Было установлено, что местный житель, имеющий медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, имел действующее водительское удостоверение.

«Управление транспортными средствами данным гражданином небезопасно и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью других участников дорожного движения, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. – В целях восстановления законности прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении права указанного гражданина на управление транспортными средствами и аннулировании его водительского удостоверения. Хотынецкий районный суд требования ведомства удовлетворил».

