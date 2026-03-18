Экс-директора ООО «Доверие» оштрафовали

18.3.2026 | 17:16 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело возбуждалось по уголовной статье (о посредничестве в коммерческом подкупе), однако его рассматривал мировой судья (Орловского района).

Установлено, что преступление произошло в 2024-м году в декабре. Подсудимый выступал посредником между, с одной стороны, «бенефициарным владельцем» и генеральным директором ООО, с другой – специалистом центра складской логистики некой коммерческой организации.

Первые двое лиц получили от третьего 50 тысяч рублей. Это являлось незаконным вознаграждением за заключение договора об оказании платных услуг по медицинскому осмотру работников. Услуги должно было оказывать «Доверие».

Наказанием для экс-директора стал штраф в 200 тысяч рублей.

