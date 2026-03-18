В Орле могут появиться две новые улицы

Также планируется установить новую мемориальную доску.

Нововведения обсудили на сегодняшнем заседании профильного комитета городского совета (по образованию, культуре и социальной политике).

Так, новая улица формируется у озера «Светлая жизнь». Присвоить ей название предложил собственник, которому принадлежит кафе «Скат», расположенное рядом с водоёмом.

Управление градостроительства предложило назвать улицу нейтрально и логично – «Приозёрной». Планируется, что она станет частью Заводского района.

В Северном районе новую улицу собираются назвать в честь Александра Перелыгина (1976-2024). Он погиб на СВО. Посмертно его отметили званием Героя России. Увековечить его имя в названии улицы предложили в Орловском краеведческом музее, а также в фонде «Защитники Отечества».

Кроме того, на доме по Пролетарской горе, 7, собираются установить новую мемориальную доску. Здесь жил Пётр Пархоменко – партизана Великой Отечественной войны, общественный деятель, заслуженный работник культуры РСФСР. Это решение уже согласовано с собственниками жилых помещений. Градостроительный совет одобрил эскиз доски.

Все инициативы были поддержаны комитетом. Однако окончательное решение примут на ближайшей сессии горсовета.

