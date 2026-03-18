В Орловской области открылось новое здание ФАПа

Оно находится в Ливенском районе.

Новое здание фельдшерско-акушерского пункта открыли в селе Крутом. Здесь будут обслуживать 1349 жителей этого населённого пункта, а также близлежащих деревень. Среди потенциальных пациентов насчитывается 162 ребенка.

Ранее ФАП работал в здании 70-х годов постройки. Теперь помощь будут оказывать в современных и комфортных условиях, рассказали в Ливенской ЦРБ.

Коллектив состоит из троих человек — заведующего, фельдшера и медсестры. В здании есть все необходимые помещения, а также мебель и техника. В том числе – аппараты для снятия электрокардиограмм и измерения внутриглазного давления, а также для обработки и хранения инструментария и медикаментов.

