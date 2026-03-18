В Орловской области открылось новое здание ФАПа

18.3.2026 | 15:24 Медицина, Новости

Оно находится в Ливенском районе.

Фото: Ливенская ЦРБ

Новое здание фельдшерско-акушерского пункта открыли в селе Крутом. Здесь будут обслуживать 1349 жителей этого населённого пункта, а также близлежащих деревень. Среди потенциальных пациентов насчитывается 162 ребенка.

Ранее ФАП работал в здании 70-х годов постройки. Теперь помощь будут оказывать в современных и комфортных условиях, рассказали в Ливенской ЦРБ.

Коллектив состоит из троих человек — заведующего, фельдшера и медсестры. В здании есть все необходимые помещения, а также мебель и техника. В том числе – аппараты для снятия электрокардиограмм и измерения внутриглазного давления, а также для обработки и хранения инструментария и медикаментов.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

