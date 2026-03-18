Муниципалитетам выделят спортивные субсидии

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов на софинансирование реализации мероприятий регионального проекта «Спорт Орловщины» и ведомственного проекта «Развитие спортивной инфраструктуры». Оба проекта входят в структуру государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Средства будут выделять из областного бюджета. Тратить их можно будет на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт спортивных объектов, а также на приобретение спортивной недвижимости в муниципальную собственность.

Обязательным условием предоставления субсидии является наличие в бюджете муниципального образования ассигнований на исполнение своей доли расходных обязательств. Предельный уровень софинансирования Орловской областью составляет 99 процентов. То есть муниципалитету достаточно найти в своей казне всего 1процент средств, хотя новый порядок разрешает им вкладывать в реализацию таких проектов и большую долю.

Для получения денег муниципалитеты должны подавать в областной департамент заявки с экономическим обоснованием предполагаемых затрат. В случае положительного решения департамент заключит с ними соглашения о предоставлении субсидий и будет следить за тем, чтобы деньги были потрачены по целевому назначению и в установленный соглашением срок. Соглашения будут составлены в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, и заключены путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Кстати, департамент ежегодно будет оценивать эффективность использования субсидии, исходя из достигнутых результатов. И если выяснится, что муниципалитет не исполнил свои обязательства, субсидию могут потребовать вернуть в бюджет региона. Точную сумму возврата при этом будут определять по специальной формуле, включающей в себя «коэффициент возврата субсидии». Последний, в свою очередь, учитывает «индекс, отражающий уровень недостижения результата использования субсидии».

ИА «Орелград»