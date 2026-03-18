Орловцев позвали на диктант о российской государственности

Проверить свои знания можно в дистанционном режиме.

О проведении Всероссийского образовательного диктанта по курсу «Основы российской государственности» жителям региона напомнили в Орловском государственном институте культуры. Правда, организатором акции является не он, а Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. На ее сайте можно выполнить задания диктанта.

«Диктант проводится в форме онлайн-тестирования с целью комплексной проверки усвоения студентами, прошедшими обучение по курсу (модулю) «Основы российской государственности», ценностно-смысловых основ российской цивилизации, героического прошлого и культурных традиций народов России, а также формирования у них умений критического анализа и навыков ответственного гражданского мышления», – говорится в положении об акции.

Задачами диктанта являются оценка усвоения гражданами ключевых ценностно-смысловых основ российской цивилизации и морально-нравственных ориентиров, проверка знания фундаментальных достижений, открытий и свершений, связанных с развитием российской государственности, а также их значения в историческом и современном контексте. Кроме того, организаторы попытаются измерить уровень понимания культурных особенностей, традиций и религий народов России, умение анализировать их в широком историко-культурном контексте.

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным. Для этого надо зайти на официальный сайт акции, зарегистрироваться и выполнить 50 заданий, на что каждому участнику отводится 45 минут. За правильный ответ начисляется два балла, то есть в идеале можно получить 100 баллов. Участие в диктанте может быть только индивидуальным, и каждый участник диктанта может пройти его только один раз.

Особо обращают внимание на то, что участник обязан выполнять задания строго самостоятельно, без «коллективной работы» и посторонней помощи, без использования любых внешних источников информации, включая печатные материалы, интернет и технические средства связи. В противном случае результаты будут аннулированы. Написать диктант можно только в определенные временные слоты, апелляция не предусмотрена.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»