Орловцам напомнили о необходимости отчитаться о доходах

В регионе набирает ход декларационная кампания 2026 года.

Федеральная налоговая служба России напомнила гражданам о том, что представить декларацию о доходах, полученных в 2025 году, необходимо до 30 апреля 2026 года. Сделать это нужно, если в 2025 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, – напомнили в ФНС. – Также задекларировать доход и уплатить с него НДФЛ необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2026 года».

Наиболее удобным способом подать декларацию 3-НДФЛ налоговики называют сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Подать в нем декларацию можно в режиме онлайн без личного посещения налогового органа. Кстати, в 2026 году для декларирования доходов, полученных в 2025 году, действует форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России.

«Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 2026 года – не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года, – добавили в ФНС. – За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут оштрафовать и начислить пеню. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2026 года».

По данным пресс-службы УФНС России по Орловской области, в регионе за 2025 год в консолидированный бюджет РФ было собрано более 64,9 миллиарда рублей налогов. По сравнению с 2024 годом объем платежей увеличился на 6,9 процента, или на 4,2 миллиарда рублей. Поступления в федеральный бюджет составили около 18,4 миллиарда рублей, что на 9,9 процента, или на 1,7 миллиарда рублей больше, чем было в 2024 году. В территориальный бюджет поступило более 46,5 миллиарда рублей, что на 5,8 процента, или на 2,5 миллиарда рублей больше, чем годом ранее.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 2025 год на территории Орловской области собрано более 37,2 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 10,8 процента, или на 3,6 миллиарда рублей», – следует из информации УФНС.

