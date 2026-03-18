На Орловщине назвали самые наркотизированные муниципалитеты

Это произошло на заседании антинаркотической комиссии Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, больше всего потребителей веществ, запрещённых к свободному обороту, насчитали в областном центре, Орловском муниципальном округе, Ливнах и Ливенском районе, Мценске и Мценском районе и в Урицком районе.

Впрочем, в 2025-м году в регионе общее число граждан, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», снизилось ещё на 2% (до 733 человек). При этом под диспансерным и профилактическим наблюдением врачей-наркологов находятся 1094 человека.

Как указали на заседании, ситуация на Орловщине лучше средних показателей не только по ЦФО, но и по стране.

Отмечается, что за год правоохранительные органы зарегистрировали около 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 50,9 килограмма таких веществ. Раскрыто 155 преступлений, которые касались сбыта наркотиков, а также психотропов.

