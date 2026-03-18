На Орловщине открывают новый завод БАДов

Предприятие создаётся в индустриальном парке «Регион-57». Сейчас его готовят к открытию, сообщают «Вести-Орёл».

Проект реализует компания «Алина Фарма». К настоящему моменту завершён монтаж оборудования. Продолжается набор сотрудников.

Предприятие разместилось на 10 тысячах квадратных метров. Здесь смогут работать до 200 орловцев. Каждый месяц завод будет выпускать до 500 тысяч единиц продукции (твёрдых и мягких капсул, таблеток, сиропов).

Планируется производить биологически активные добавки, а также диетическое питание. Ранее завод находился в Подмосковье.

