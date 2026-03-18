На Орловщине открывают новый завод БАДов

18.3.2026 | 13:05 Новости, Экономика

Также здесь будут выпускать диетическое питание.

Фото: ИА «Орелград»

Предприятие создаётся в индустриальном парке «Регион-57». Сейчас его готовят к открытию, сообщают «Вести-Орёл».

Проект реализует компания «Алина Фарма». К настоящему моменту завершён монтаж оборудования. Продолжается набор сотрудников.

Предприятие разместилось на 10 тысячах квадратных метров. Здесь смогут работать до 200 орловцев. Каждый месяц завод будет выпускать до 500 тысяч единиц продукции (твёрдых и мягких капсул, таблеток, сиропов).

Планируется производить биологически активные добавки, а также диетическое питание. Ранее завод находился в Подмосковье.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU