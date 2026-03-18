В Орле появился новый автобусный маршрут

18.3.2026 | 14:30 Новости

Он свяжет «Санаторий «Лесной»» и «Весёлую Слободу».

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Соответствующее постановление одобрил мэр Юрий Парахин. Маршруту дали номер 23.

Автобусы будут курсировать через Болховский микрорайон и Советский район.

Полный список остановок нового маршрута выглядит так:

  • «Больница Боткина»,
  • «ТЦ «Европа»»,
  • «КДЦ Металлург»,
  • «Микрорайон»,
  • «Троллейбусное депо»,
  • «Прокуровка»,
  • «Гипермаркет «Лента»»,
  • «Гипермаркет «Линия»»,
  • «Молкомбинат»,
  • «Кондитерская фабрика»,
  • «Улица Раздольная»,
  • «Мясокомбинат»,
  • «АГЗС»,
  • «Болховское шоссе»,
  • «Микрорайон «Болховский»»,
  • «Юридический институт»,
  • «Магазин «Орёл»»,
  • «Завод приборов»,
  • «Сквер Гуртьева»,
  • «Детская стоматология»,
  • «Улица Лескова»,
  • «Сквер памяти»,
  • «Научприбор»,
  • «По требованию»,
  • «ОГАУ»,
  • «Роддом»,
  • «Улица Часовая»,
  • «Парк Победы»,
  • «Улица Весёлая».

