В Орле появился новый автобусный маршрут

Он свяжет «Санаторий «Лесной»» и «Весёлую Слободу».
Соответствующее постановление одобрил мэр Юрий Парахин. Маршруту дали номер 23.
Автобусы будут курсировать через Болховский микрорайон и Советский район.
Полный список остановок нового маршрута выглядит так:
- «Больница Боткина»,
- «ТЦ «Европа»»,
- «КДЦ Металлург»,
- «Микрорайон»,
- «Троллейбусное депо»,
- «Прокуровка»,
- «Гипермаркет «Лента»»,
- «Гипермаркет «Линия»»,
- «Молкомбинат»,
- «Кондитерская фабрика»,
- «Улица Раздольная»,
- «Мясокомбинат»,
- «АГЗС»,
- «Болховское шоссе»,
- «Микрорайон «Болховский»»,
- «Юридический институт»,
- «Магазин «Орёл»»,
- «Завод приборов»,
- «Сквер Гуртьева»,
- «Детская стоматология»,
- «Улица Лескова»,
- «Сквер памяти»,
- «Научприбор»,
- «По требованию»,
- «ОГАУ»,
- «Роддом»,
- «Улица Часовая»,
- «Парк Победы»,
- «Улица Весёлая».
