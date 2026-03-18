На Орловщине определили пожароопасные населённые пункты

Утверждён официальный список.

Речь идёт о населённых пунктах, которые могут подвергнуться первоочередной угрозе при возникновении природных пожаров.

Постановление утвердил губернатор Андрей Клычков. Также он дал соответствующие рекомендации муниципальным главам, Департаменту образования Орловской области и региональному управлению МЧС.

В перечень вошли

город Дмитровск,

село Льгов, посёлок Жудерский, деревни Алёхино и Радовище (Хотынецкого района),

посёлок Культурная Посадка (Глазуновский район),

посёлок Еленка (Знаменский район).

Отдельно утверждён список пожароопасных территорий, где организуется детский отдых. Это оздоровительно-образовательные центры

«Сосновый бор» (Дмитровск),

«Ёлочка» (Болховский район, посёлок Петропавловский)

и «Солнечный» (Кромской район, деревня Легоща).

