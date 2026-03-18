На Орловщине определили пожароопасные населённые пункты

Утверждён официальный список.
Речь идёт о населённых пунктах, которые могут подвергнуться первоочередной угрозе при возникновении природных пожаров.
Постановление утвердил губернатор Андрей Клычков. Также он дал соответствующие рекомендации муниципальным главам, Департаменту образования Орловской области и региональному управлению МЧС.
В перечень вошли
- город Дмитровск,
- село Льгов, посёлок Жудерский, деревни Алёхино и Радовище (Хотынецкого района),
- посёлок Культурная Посадка (Глазуновский район),
- посёлок Еленка (Знаменский район).
Отдельно утверждён список пожароопасных территорий, где организуется детский отдых. Это оздоровительно-образовательные центры
- «Сосновый бор» (Дмитровск),
- «Ёлочка» (Болховский район, посёлок Петропавловский)
- и «Солнечный» (Кромской район, деревня Легоща).
