На Орловщине определили пожароопасные населённые пункты

18.3.2026 | 7:45

Утверждён официальный список.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о населённых пунктах, которые могут подвергнуться первоочередной угрозе при возникновении природных пожаров.

Постановление утвердил губернатор Андрей Клычков. Также он дал соответствующие рекомендации муниципальным главам, Департаменту образования Орловской области и региональному управлению МЧС.

В перечень вошли

  • город Дмитровск,
  • село Льгов, посёлок Жудерский, деревни Алёхино и Радовище (Хотынецкого района),
  • посёлок Культурная Посадка (Глазуновский район),
  • посёлок Еленка (Знаменский район).

Отдельно утверждён список пожароопасных территорий, где организуется детский отдых. Это оздоровительно-образовательные центры

  • «Сосновый бор» (Дмитровск),
  • «Ёлочка» (Болховский район, посёлок Петропавловский)
  • и «Солнечный» (Кромской район, деревня Легоща).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU