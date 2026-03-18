Об императорских визитах в Орел написали книгу

Государственный архив Орловской области на своем официальном сайте представил новое архивное издание – книгу «Августейшие визиты: Романовы в Орле». Как пояснили в ведомстве, она представляет собой фундаментальное издание по истории пребывания в Орловском крае представителей Российского императорского дома с начала XVIII века и до крушения Российской империи. Автором-составителем выступила Лариса Кондакова, работник областного архива.

«Его основу составляет обзор источников Госархива Орловской области, который дополняют сведения из местной печати, хроника посещения Орла августейшими особами, публикации и электронные образы документов. Многие архивные источники о визитах Романовых в Орел представлены читателям впервые. Издание предназначено для историков, краеведов, работников сферы образования и культуры, молодежной аудитории», – сообщает Государственный архив Орловской области, выразивший благодарность за помощь в издании книги Орловскому региональному отделению Императорского православного палестинского общества.

Отдельные истории о визитах в Орел членов императорской семьи в последние годы неоднократно публиковались и в газетах, и на интернет-ресурсах. Например, ранее Лариса Кондакова рассказала о Татьяне, второй дочери императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, родившейся в 1897 году. В годы Первой мировой войны великая княжна Татьяна Николаевна являлась почетной председательницей Комитета для оказания временной помощи пострадавшим от военных действий.

Комитет был учрежден в Петрограде, но в Орле было создано его местное отделение. Оно занималось выдачей денежных пособий беженцам и устройством их детей в учебные заведения. По данным Ларисы Кондаковой, 4 декабря 1914 года великая княжна Татьяна посетила Орел вместе с императрицей Александрой Федоровной и сестрой великой княжной Ольгой. Визит состоялся в рамках путешествия августейших особ по российским городам – они посещали лазареты, где лечили раненных солдат.

«С вокзала высочайшие гости под ликование собравшихся учащихся и горожан проследовали в Петропавловский кафедральный собор, где игуменья Введенского женского монастыря Евфалия поднесла императрице роскошно вышитую шелковой гладью сестрами обители «икону-складень с изображением Балыкинской Божией Матери, царицы Александры и Святителя Николая», – писала Лариса Кондакова.

