На Орловщине под строительство жилья отвели более 1000 участков

В настоящий момент из них осваиваются только 10 процентов.

В Орловской области в региональный банк земли в настоящий момент включено 1095 участков и территорий общей площадью почти 710 га. При этом лишь около 10 процентов из них осваиваются – по данным банка земли, в жилищное строительство вовлечено 173 участка земли общей площадью 66 га. Таким образом, свободными для индивидуального жилищного строительства свободными остаются 911 земельных участков и территорий общей площадью 595 га.

Такие сведения привели в пресс-службе Управления Росреестра по Орловской области. В ведомстве добавили, что для строительства многоквартирных жилых домов на территории региона отведено 11 земельных участков и территорий общей площадью 49 га. В свою очередь Орелстат сообщил, что в январе 2026 года организациями и индивидуальными застройщиками в Орловской области было построено 134 дома общей площадью жилых помещений 18,7 тысячи квадратных метров. Причем население за счет собственных и привлеченных средств построило 133 новых жилых дома, то есть 99,9 процента от всей площади жилья, введенного в январе 2026 года.

«Выбрать свободный земельный участок, подходящий под жилищное строительство, можно самостоятельно с помощью онлайн-сервиса «Земля для стройки», размещенного на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных», – подсказали в Управлении Росреестра по Орловской области. – Сервис позволяет удобно и просто находить свободные земельные участки, проверять их юридическую чистоту и индивидуальные характеристики, а также подготовить документы и направить заявку».

Кроме того, для пользователей работает еще несколько полезных и удобных интерактивных сервисов, в том числе сервисы «Градостроительная проработка онлайн» и «Земля просто». Последним можно воспользоваться, например, если земельный участок еще не образован, у и него нет кадастрового номера и границ. Сервис поможет нарисовать его контуры самостоятельно. Сначала система автоматически проверит участок, затем подготовит схему в виде электронного документа.

«Готовый файл нужно скачать в формате PDF или загрузить его на Портал госуслуг для дальнейшей подачи заявления в уполномоченный орган, – говорят в региональном Управлении Росреестра. – Напомним, «Земля для стройки» – часть государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Проект разработан в целях наибольшего вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых государственных и муниципальных земель для развития жилищного строительства».

ИА «Орелград»