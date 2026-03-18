Орловец отсудил 170 тысяч за навязанный «Шоколад»

18.3.2026 | 11:55 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Дело рассматривал Заводской районный суд города Орла.

Как следует из материалов дела, ответчиком выступало ООО «РИНГ Вояж». Житель Орловской области приобрёл автомобиль (у другой компании). При этом он использовал не только собственные, но и заёмные средства, оформив потребительский кредит.

«При разборе документов» он нашёл договор, заключённый между ним и ответчиком, а также карту «Шоколад». Таким образом он получил дополнительную услугу «Помощь на дороге» стоимостью 150 тысяч рублей.

При этом фактически он не пользовался данной опцией. Мужчина попытался вернуть деньги самостоятельно. Однако «РИНГ Вояж» возвратил ему только 34 тысячи 351 рубль и 20 копеек.

В итоге орловец обратился в суд. Там его требования сочли справедливыми. В пользу истца с ООО взыскали оставшуюся сумму, а также штраф за нежелание решать вопрос в добровольном порядке (57 тысяч 824 рубля 40 копеек) и почтовые расходы (335 рублей). Кроме того, уже в муниципальный бюджет истребовали госпошлину (6204 рубля 20 копеек).

