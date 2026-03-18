Утверждены ставки субсидий на племенных животных

Департамент сельского хозяйства Орловской области утвердил ставки субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год. Напомним, средства выделяются из областного бюджета, размеры субсидий рассчитываются по специальным формулам исходя из ставок, которые утверждаются ежегодно. Согласно приказу департамента, в 2026 год ставки субсидий составят: на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением племенного маточного поголовья крупного рогатого скота) – 1976 за одну условную голову; на поддержку селекционных мероприятий в соответствии с перечнем, утверждаемым Минсельхозом России, в отношении племенного маточного поголовья крупного рогатого скота – 14 181,32 рублей на одну условную голову.

Ставка субсидии на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества в этом году установлена в размере 400 тысяч рублей на одну голову, ставка на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, живой массой более 280 килограммов – в размере 35 тысяч рублей на одну голову.

На возмещение части затрат на поддержку мясного скотоводства деньги будут выделять по ставке на одну голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, которая установлена в размере 2312,5 рубля; на возмещение части затрат на поддержку производства молока по ставке на 1 килограмм реализованного или отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего или козьего молока в размере 4 рубля. Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, приказом департамента по состоянию на 1 января 2026 года установлена в 17 433 головы.

Не забыли областные власти и растениеводов. Так, региональным законодательством предусмотрены субсидии на поддержку элитного семеноводства и на приобретение семян сортов или гибридов сельскохозяйственных растений, созданных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы. В данном случае при определении сумм субсидий будет учитываться размер ставки на 1 га посевной площади, засеянной элитными семенами.

Ставки варьируются в зависимости от вида семян. Например, ставка в размере 3000 рублей установлена для колосовых (включая овес) культур, конопли, рапса, рыжика, горчицы, сурепицы, лена масличного, многолетних бобовых и злаковых трав; в размере 3500 рублей – для крупяных культур, включая сорго; в размере 4000 рублей – для зернобобовых культур; в размере 5000 рублей – для сои. Самая высокая ставка в размере 33 тысячи рублей предусмотрена для элитных семян чеснока-севка и лука-севка.

