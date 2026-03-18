Орловчанка выдавала себя за повара в детсаду четыре года

Любопытное дело рассмотрел Кромской районный суд. Как рассказали в его пресс-службе, 39-летнюю местную жительницу признали виновной в использовании заведомо поддельного документа.

Женщина устроилась в дошкольное учреждение, предъявив поддельный диплом о среднем профессиональном образовании (по квалификации «повар» по специальности «кондитер»). В итоге она благополучно проработала там с 2020 по 2025 годы.

Однако затем дело дошло до суда. Орловчанку признали виновной по соответствующей статье (327 УК, часть 3). Наказанием стали шесть месяцев ограничения свободы.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»