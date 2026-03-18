Орловчанка выдавала себя за повара в детсаду четыре года

18.3.2026 | 14:37 Закон и порядок, Новости

В итоге дело дошло до суда.

Фото: www.google.com/maps

Любопытное дело рассмотрел Кромской районный суд. Как рассказали в его пресс-службе, 39-летнюю местную жительницу признали виновной в использовании заведомо поддельного документа.

Женщина устроилась в дошкольное учреждение, предъявив поддельный диплом о среднем профессиональном образовании (по квалификации «повар» по специальности «кондитер»). В итоге она благополучно проработала там с 2020 по 2025 годы.

Однако затем дело дошло до суда. Орловчанку признали виновной по соответствующей статье (327 УК, часть 3). Наказанием стали шесть месяцев ограничения свободы.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

