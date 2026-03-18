Орловец перебрал с крючками под Астраханью

Интересное административное дело рассмотрели в Кромском районе. Мировой судья признал местного жителя виновным в нарушении правил рыболовства.

Как сообщает пресс-служба районного суда, нарушение произошло вдали от нашего региона — в Астраханской области на реке Ахтуба. Орловец рыбачил там в минувшем году в декабре. Мужчина использовал четыре удочки, которые были оснащены, в общей сложности, восемью крючками.

Это и стало причиной для административного разбирательства, так как количество крючков, применяемых на всех орудиях вылова, регламентируется правилами рыболовства, установленными для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

В суде мужчина признал вину, что стало смягчающим обстоятельством. Также он указал, что не успел поймать ни одной рыбы. Мировой судья оштрафовал орловца на две тысячи рублей.

