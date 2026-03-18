Орловец перебрал с крючками под Астраханью

18.3.2026 | 14:45 Закон и порядок, Новости

В итоге мужчину оштрафовали.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Интересное административное дело рассмотрели в Кромском районе. Мировой судья признал местного жителя виновным в нарушении правил рыболовства.

Как сообщает пресс-служба районного суда, нарушение произошло вдали от нашего региона — в Астраханской области на реке Ахтуба. Орловец рыбачил там в минувшем году в декабре. Мужчина использовал четыре удочки, которые были оснащены, в общей сложности, восемью крючками.

Это и стало причиной для административного разбирательства, так как количество крючков, применяемых на всех орудиях вылова, регламентируется правилами рыболовства, установленными для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

В суде мужчина признал вину, что стало смягчающим обстоятельством. Также он указал, что не успел поймать ни одной рыбы. Мировой судья оштрафовал орловца на две тысячи рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад"

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU