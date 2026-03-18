Под Орлом мошенники оформили кредит на участника СВО

18.3.2026 | 11:20 Криминал, Новости

Это сделали с помощью обычного смс-сообщения.

Дело рассматривалось в Орловском районном суде.

Сообщение с кодом подтверждения операции пришло на номер, который на тот момент уже не принадлежал мужчине и не использовался им. Деньги, взятые в кредит, перевели не на его счёт. Сам он находился в зоне СВО.

В итоге орловцу навязали кредитный договор с АО «Альфа-Банк» – на 200 тысяч рублей. Средства одалживались на 36 месяцев под 39,366% годовых.

Уточняется, что договор заверялся «простой электронной подписью заёмщика, которая содержалась в смс-сообщении».

В итоге суд признал договор недействительным. При этом в решении отмечено, что у банка остаётся право истребовать данные средства – у лица, которое получило их без законных оснований.

Вердикт ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»


