Скончался экс-директор «Спецавтобазы» Орла Сергей Яковенко

18.3.2026 | 10:36 ЖКХ, Новости, Общество

Ему было 63 года.

Фото: Администрация Орла

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«Сергей Васильевич посвятил значительную часть своей профессиональной деятельности становлению и развитию нашего учреждения… Его управленческий стиль отличался высокой степенью требовательности в сочетании с беспристрастностью и справедливостью», – отметили на «Спецавтобазе».

Яковенко возглавлял учреждение с 2019 по 2024 годы. Затем ушёл на пенсию. Ранее он работал здесь же заместителем директора. Ещё раньше — в ливенском АО «Промприбор».

Известно, что Сергей Яковенко являлся выпускником Московского института приборостроения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU