Скончался экс-директор «Спецавтобазы» Орла Сергей Яковенко

Ему было 63 года.

Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

«Сергей Васильевич посвятил значительную часть своей профессиональной деятельности становлению и развитию нашего учреждения… Его управленческий стиль отличался высокой степенью требовательности в сочетании с беспристрастностью и справедливостью», – отметили на «Спецавтобазе».

Яковенко возглавлял учреждение с 2019 по 2024 годы. Затем ушёл на пенсию. Ранее он работал здесь же заместителем директора. Ещё раньше — в ливенском АО «Промприбор».

Известно, что Сергей Яковенко являлся выпускником Московского института приборостроения.

