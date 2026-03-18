В Орловской области обокрали храм

Подозреваемый задержан.

Известно, что это житель соседнего региона. Мужчине 34 года.

Кража произошла в Железнодорожном районе. По текущей версии, преступник похитил из храма золотые украшения — несколько колец, цепочку и серьги. Верующие оставили их как пожертвования внутри иконы под стеклом.

Злоумышленник вскрыл его и забрал ценности. Когда в храме заметили пропажу, то обратились в полицию.

Подозреваемого задержали в поезде — он возвращался из Москвы. Оказалось, что мужчина уже сбыл похищенное в столице прямо на вокзале, оценив всё в 42 тысячи рублей.

На данный момент на него заведено уголовное дело. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»