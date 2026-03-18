Новый маслозавод должен заработать на Орловщине в этом году

18.3.2026 | 11:00 Новости, Экономика

Он будет производить растительное масло.

Рапс. Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом рассказала руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева. Информацию разместил «Первый областной».

«В Орловской области действуют три предприятия по производству растительных масел. Четвёртый завод у нас строится в Особой экономической зоне. Запуск ожидается в 2026-м году», – указала чиновница.

Судя по всему, речь идёт о проекте ООО «МЭЗ ЮНЭКО». Он реализуется в Особой экономической зоне «Орёл» (во Мценском районе) с 2024-го года.

Планируется, что завод будет выпускать рапсовое масло, перерабатывая по 300 тысяч тонн сырья в год. Побочными видами продукции станут шрот и лецитин. Планируется создать около 110 рабочих мест.

Также в марте сообщалось, что вложения в проект выросли с 3 до примерно 3,9 миллиардов рублей.

По словам Суровцевой, в минувшем году на Орловщине производство растительного масла выросло на 20% (до 260 тысяч тонн).

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

