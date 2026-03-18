Новый маслозавод должен заработать на Орловщине в этом году

Он будет производить растительное масло.

Об этом рассказала руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Евгения Суровцева. Информацию разместил «Первый областной».

«В Орловской области действуют три предприятия по производству растительных масел. Четвёртый завод у нас строится в Особой экономической зоне. Запуск ожидается в 2026-м году», – указала чиновница.

Судя по всему, речь идёт о проекте ООО «МЭЗ ЮНЭКО». Он реализуется в Особой экономической зоне «Орёл» (во Мценском районе) с 2024-го года.

Планируется, что завод будет выпускать рапсовое масло, перерабатывая по 300 тысяч тонн сырья в год. Побочными видами продукции станут шрот и лецитин. Планируется создать около 110 рабочих мест.

Также в марте сообщалось, что вложения в проект выросли с 3 до примерно 3,9 миллиардов рублей.

По словам Суровцевой, в минувшем году на Орловщине производство растительного масла выросло на 20% (до 260 тысяч тонн).

ИА «Орелград»