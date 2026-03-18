«Снежинка» незаконно мешала подключению электроэнергии

Действия представителей товарищества оценил Орловский районный суд.

Одна из членов СНТ «Снежинка» попросила признать незаконным отключение ее участка от электроэнергии. Потребовала обязать товарищество возобновить подачу ресурса.

Женщина является членом СНТ с 2011 года. Участок был законно подключен к сетям товарищества. В мае 2022 года женщина сама попросила отключить ее участок от электричества. В 2025 году она заключила прямой договор с энергосбытовой компанией (ООО «Интер РАО -Орловский энергосбыт») и решила снова пользоваться благами цивилизации. Однако, когда обратилась в СНТ с просьбой вернуть свет, председатель ответил отказом. Причина: нужно заплатить 10 000 рублей за подключение к электросети товарищества. Якобы эта сумма была утверждена общим собранием СНТ в 2023 году. Пока деньги не уплачены, свет не подключат.

В суде представитель товарищества свою позицию подтвердил. Присоединение истца к сетям произведено ненадлежащим образом. Подключение возможно только после уплаты 10 тысяч рублей.

Тем не менее Орловский районный суд удовлетворил иск гражданки. Законных оснований для отказа в подключении не оказалось. Участок истца уже имел надлежащее технологическое присоединение к сетям, его мощность была учтена. Новое подключение не требуется, речь идет о возобновлении подачи, а не о новом присоединении.

Примечательно, что СНТ не имеет права отключать: товарищество не является ни сетевой организацией, ни гарантирующим поставщиком. По закону оно не имеет права самостоятельно ограничивать или прекращать подачу ресурса своим членам. Оно может лишь инициировать такое отключение через профильную организацию, но только в строго определенных случаях (авария, долги). Ни одного из этих оснований не было.

Кроме того, плата за подключение незаконна: решение общего собрания о взимании 10 000 рублей за подключение в данной ситуации не применяется, так как истец уже была подключена ранее. Требование новой платы за уже существующее присоединение неправомерно. СНТ не предоставило суду доказательств, что присоединение было выполнено ненадлежащим образом.

СНТ не только обязали возобновить подачу электроэнергии на участок в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу. Также «Снежинке» придется компенсировать расходы по госпошлине.

ИА “Орелград”