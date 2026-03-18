Жительница Орла отсудила компенсацию за страдания из-за холодных труб

Защищать интересы горожанки помогало Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Женщина является собственницей квартиры в доме, который отапливает «Орелгортеплоэнерго». В октябре 2025 года были серьезные проблемы с предоставлением коммунальной услуги. Женщина через систему ГИС ЖКХ потребовала от «Орелгортеплоэнерго» сделать перерасчет и выплатить компенсацию морального вреда. Компания пересмотрела плату за отопление, но моральный вред не компенсировала. В своем ответе тепловики сослалась на порывы труб 3, 8 и 14 октября, а также необходимость развоздушивания системы после ремонта. Горожанка также жаловалась в доступные инстанции. Жилинспекция вынесла «Орелгортеплоэнерго» предостережение, а Ростехнадзор подтвердил факт порывов из-за аварийного состояния труб.

Роспотребнадзор обратился в Советский районный суд с иском в интересах гражданки. По закону сам факт нарушения прав потребителя является достаточным основанием для взыскания компенсации морального вреда, размер которого суд определил с учетом разумности и справедливости, снизив запрашиваемые 20 000 рублей до 5 000. Так как требование потребителя не было удовлетворено добровольно, взыскан еще штраф – 2500 рублей.

