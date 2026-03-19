На Донбассе погиб начальник штаба «Бригады Катукова»

Об этом сообщил командир народной дружины Денис Орлов.

Имя погибшего не раскрывается. Известно, что он пользовался позывным «Тридцать третий».

Орловец находился в зоне СВО около года. Гибель произошла при исполнении служебных обязанностей. Медики боролись за его жизнь несколько дней.

«Это был не просто мужественный командир, это был настоящий патриот нашего Отечества, который стоял у самых истоков создания «Бригады Катукова», строил своими руками наш полигон, обучал молодое пополнение и все силы вкладывал в помощь фронту… Уход «Тридцать третьего» – это не просто трагедия, это личная драма для каждого катуковца», – написал Орлов.

ИА «Орелград»