За год в центры занятости обратились 89 орловских участников СВО

Об этом стало известно на заседании комитета облсовета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям. Его провёл глава комитета, заместитель председателя облсовета и лидер фракции ЛДПР Владислав Числов.

О ситуации с трудоуйстройством участников СВО рассказала руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина. По её словам, в 2025-м году в центры занятости обратились 89 таких соискателей. Сейчас 24 из них уже работают.

В основном, ветераны возвращаются на свои прежние рабочие места. Они сохраняются за защитниками Отечества на период участия в боевых действиях. Однако многие орловцы возвращаются с СВО с травмами и нуждаются в профессиональной переподготовке.

С 1 января 2026 года введена новая мера поддержки для демобилизованных. Они могут получить до 350 тысяч рублей по соцконтракту на создание бизнеса или прохождение обучения. Уровень дохода демобилизованного не учитывается. На данный момент в области заключено четыре таких контракта (на создание столярной мастерской, экофермы, бизнеса, связанного с ателье, а также с прокатом самокатов).

«Общаюсь с воинами и вижу: самое важное для них после возвращения — стабильный и плавный переход к мирной жизни. Эту работу качественно можно выстроить только в тесном взаимодействии всех органов власти, общественных структур и самих бойцов. Наша общая задача — не просто помочь ребятам переключиться от суровых условий боевой обстановки, но и сохранить тот колоссальный опыт и преимущества, которые они приобрели в зоне спецоперации», — подчеркнул Владислав Числов.

