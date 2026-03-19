Орловская осужденная стала лучшей хозяюшкой страны

Подведены итоги Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!».

Как уже рассказывал «Орелград», в начале марта завершился региональный этап VII Всероссийского конкурса среди осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «А ну-ка, девушки!». Его проводит Федеральная служба исполнения наказаний. В конкурсе приняли участие заключенные женщины, отбывающие наказания в колониях-поселениях № 3 в поселке Шахово и № 7 в городе Мценске, исправительной колонии № 6 в поселке Шахово и УФИЦ № 1 КП-3, также расположенном в поселке Шахово.

Победительницей была признана осужденная, отбывающая наказание в виде принудительных работ в УФИЦ № 1 КП-3. Ее творческая работа была направлена на финальный этап конкурса и была там отмечена по достоинству. Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, она стала лучшей в номинации «Хозяюшка» – победу принес испеченный ею бисквитный торт, который конкурсантка украсила ягодами и печеньем. А победа принесла ей грамоту и памятные подарки в виде награды.

«В этом году жюри оценивало работы в пяти номинациях из 53 территориальных органов ФСИН России, – сообщили в пресс-службе орловского УФСИН. – В конкурсе приняли участие почти 1000 женщин из 230 исправительных учреждений и исправительных центров, а общее количество осужденных, задействованных при проведении мероприятий, составило более 6000 человек».

Участницы по сложившейся традиции соревновались в пяти номинациях: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна» (рассказ о субъекте Российской Федерации в национальном костюме), «Модный показ» (демонстрация костюма, выполненного собственными руками) и «Хозяюшка» (приготовление сладкого кулинарного блюда).

Церемонию награждения победителей провела Федеральная служба исполнения наказаний в режиме видеоконференцсвязи, в ней приняли участие представители общественных движений и организаций, деятели культуры и искусства. Орловскую область, помимо осужденной, представляли начальник колонии-поселения № 3 Алексей Усов, начальник УФИЦ № 1 КП-3 Мадина Колтунова и председатель регионального отделения ВОД «Матери России» Елена Астахова.

«Открыл мероприятие заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко, который отметил, что проведение такого конкурса благоприятно влияет на исправление осужденных, а поддержка участниц способствует их успешной ресоциализации после освобождения из мест лишения свободы», – добавили в региональном Управлении ФСИН.

