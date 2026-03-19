На Орловщине начали оформлять электронные свидетельства о смерти

Процедура упростится.

Пока такая возможность появилась в больнице Семашко, а также в Плещеевской ЦРБ. Ожидается, что со временем инициативу распространят и на другие медицинские учреждения нашего региона.

«Данные будут автоматически передаваться из медучреждения в органы ЗАГС. Это поможет упростить процесс государственной регистрации смерти человека и исключить лишние визиты в ведомства», – указали в пресс-службе губернатора Орловской области.

Кроме того, ожидаются улучшения ещё по двум услугам похожего рода (по предоставлению мест для захоронения и по внесению изменений в реестр намогильных сооружений). Их также собираются перевести в электронный вид. Планируется сократить число нужных документов до одного заявления, а срок оказания услуг до одного дня.

До 30 апреля все желающие орловцы могут поучаствовать в специальном опросе. Это поможет чиновникам понять основные проблемы, с которыми граждане сталкиваются при утрате близкого человека.

Преобразования вводятся в рамках федерального проекта «Государство для людей».

ИА «Орелград»