В ОМЗ Орла снова сменился начальник

«Объединённый муниципальный заказчик» возглавил Илья Филькин.

Ранее он являлся первым заместителем директора учреждения. До этого — трудился в ОМЗ в качестве главы производственно-технического отдела. Филькин работает в «Заказчике» с 2021-го года.

О назначении рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

«Профессиональная деятельность Ильи Игоревича связана с организацией работ по содержанию и ремонту объектов городской инфраструктуры, благоустройству общественных территорий и сопровождению проектов капитального строительства», – пояснили в мэрии.

Ранее «ОМЗ» возглавлял Андрей Карасёв, но на правах исполняющего обязанности директора. Ещё раньше «Заказчиком» руководил Максим Лобов.

ИА «Орелград»