На Орловщине рассказали о наказаниях за нарушения на ЕГЭ

Доклад, содержащий результаты правоприменительной практики за 2025 год, представил департамент образования Орловской области. Из него следует, что на начало 2025 года на территории региона насчитывалось 930 объектов, деятельность которых подлежала федеральному государственному контролю, в том числе 772 юридических лиц и 158 филиалов. К началу 2026 года их количество сократилось до 925 объектов.

В их число входили: 144 дошкольных образовательных организаций и 20 их филиалов; 334 общеобразовательных организаций и 54 филиала; 28 профессиональных образовательных организаций и 8 филиалов; 111 организаций дополнительного образования и 77 филиалов; 15 организаций дополнительного профессионального образования; 10 организаций, осуществляющих лечение и социальное обслуживание, и один филиал; 77 иных юридических лиц и 46 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

В 2025 году плановые проверки не были предусмотрены. А в рамках других надзорных мероприятий нарушения, в основном, выявлялись при проведении государственной итоговой аттестации. Всего в минувшем году должностными лицами управления контроля и надзора в сфере образования было составлено семь протоколов об административных правонарушениях, выявленных в ходе проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Данные протоколы были направлены для рассмотрения мировым судьям. Все семь дел были возбуждены по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации). Из них два дела было возбуждено в отношении двоих участников ЕГЭ, два дела – на работников, привлекаемых к проведению итогового сочинения, три дела – на троих участников ОГЭ.

Также в отношении одного участника ГИА-9 информация о допущенных им нарушениях была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних. Административный протокол на него не составляли, так как на тот момент нарушитель правил аттестации еще не достиг 16-летнего возраста. В отношении двух должностных лиц, попавшихся на нарушениях при написании итогового сочинения, были применены административные наказания в виде штрафа. Одного из них оштрафовали на 20 000 рублей, другого – на 3000 рублей.

В отношении пяти участников ГИА протоколы об административном правонарушении были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Эти нарушители также были наказаны – каждому из них выписали штраф в размере 3000 рублей. Таким образом, общая сумма штрафов в прошлом году составила 38 тысяч рублей.

