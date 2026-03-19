В Ливенском районе приватизировали только одно здание

Скромный план приватизации выполнить не удалось.

Ливенский районный Совет народных депутатов заслушал и принял к сведению отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2025 год. Подготовила его администрация Ливенского района. Из отчета следует, что план был выполнен частично: в 2025 году был приватизирован только один объект муниципального недвижимого имущества, а именно нежилое помещение площадью 239,9 квадратных метров, расположенное в поселке Нагорном.

В качестве способа приватизации этого недвижимого имущества был выбран аукцион. Начальная цена была установлена в размере 1,818 миллиона рублей, из которых 1,067 миллиона рублей составляла рыночная стоимость нежилого помещения, а 751 тысяча рублей – это рыночная стоимость земельного участка под ним. На торги этот лот был выставлен как «излишнее, неиспользуемое имущество». В результате на электронном аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, это имущество было продано за 1,818 миллиона рублей, то есть по стартовой цене.

В 2025 году на торги также выставлялось нежилое административное здание площадью 114,5 квадратных метров, расположенное на улице Орловской в городе Ливны. В состав лота также был включен земельный участок площадью 1034 квадратных метров. Начальная цена этого имущества составляла 1,084 миллиона рублей, из которых 639 тысяч рублей – это цена здания. Это имущество тоже было интерпретировано как излишнее и неиспользуемое, из-за отсутствия заявок на участие в аукционе продать его не удалось, хотя торги в прошлом году объявлялись четыре раза.

В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год также был включен легковой автомобиль – легковой универсал марки «Мицубиси Паджеро»», изготовленный 2012 году. Начальная цена иномарки составляла 754 тысячи рублей, но она, видимо, никого не привлекла. Иномарку выставляли на аукцион в апреле и октябре 2025 года, но продать ее не удалось.

