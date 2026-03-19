На Орловщине стали чаще возбуждать дела против бизнесменов

Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин отчитался о работе за 2025-й год перед депутатами облсовета.

Это произошло на заседании комитета по экономике.

За год к региональному защитнику прав предпринимателей поступило 1344 обращения. В основном бизнесмены жаловались на вопросы, связанные с землёй, муниципальными контрактами и уголовным преследованием.

Последнюю проблему Лыкин отметил как одну из самых острых. «Количество дел, возбуждаемых в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, выросло на 146%… Омбудсмен выделил размытые границы между уголовным преследованием и гражданско-правовыми спорами», – сообщает пресс-служба облсовета.

Также защитник прав бизнесменов указал, что в связи с изменениями в налоговой системе возросла фискальная нагрузка на предпринимателей. В связи с этим Евгений Лыкин предложил освободить от налога на добавленную стоимость тех, у кого в структуре расходов на зарплаты сотрудникам приходится более 60%.

Члены комитета приняли информацию к сведению.

ИА «Орелград»