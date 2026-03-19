Завтра на Орловщине откроется «Неделя детской книги»

Её столицей станет Урицкий район.

Первый такой праздник прошёл в 2006-м году, причём тоже в Нарышкино. Спустя 20 лет этот районный центр станет отправной точкой для серии новых мероприятий.

Открытие состоится в «Урицком межпоселенческом библиотечном объединении» на улице Ленина, 95. Это случится завтра, 20 марта, в 11 часов.

Неделя проходит под названием «Страна читающего детства». Запланированы встреча с орловскими писателями и книгоиздателями, выступления творческих коллективов, награждение лучших читателей.

В этом году Неделя детской книги посвящена Году единства народов России. Основные мероприятия состоятся с 27 марта по 5 апреля. В Орле они будут проходить в главной детской библиотеке региона – имени Пришвина (на улице Московской, 28).

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»